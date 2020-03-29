وصفته عائلتهما بأنه ”معجزة حقيقية“.. زوجان مسنان يرويان تجربتهما بعد الشفاء من كورونا (فيديو)

روى زوجان فرنسيان، شارف عمرهما على التسعين عاما تفاصيل الشفاء من فيروس كورونا، في وقت اعتبرت عائلتهما الأمر بأنه ”معجزة حقيقية“، خصوصا للأب ”هنري مارشي“.

وتحدث ”هنري“ البالغ 90 عاما وزوجته ”مونيك“ ذات الـ 88 عاما للقناة الفرنسية الثانية عن تجربتهما مع المرض، وكيف تمكنا من التغلب عليه رغم سنهما المتقدمة.

وارتفعت حرارة الزوج في نهاية شهر شباط/فبراير إلى 38 درجة، ثم بدأت حالته تسوء تدريجيا وتظهر عليه أعراض أخرى، وجرى نقله إلى مستشفى ”بيشات“ في باريس يوم 8 آذار/مارس.

ووضع الزوج في مصلحة الأمراض المعدية عدة أيام تحت جهاز التنفس، إلا أن حالته تدهورت كثيرا، حيث استدعيت عائلته الساعة الثانية صباحا لتوديعه، ويقول هنري: ”لا أتذكر شيئا عن الليلة التي كدت أموت فيها“.

وثبتت إصابة الزوجة بفيروس ”كوفيد19“ وحجزت في المستشفى لتلقي العلاج، حيث قالت: ”عندما علمت أن تحاليلي إيجابية، صراحة لم أشعر بشيء، لأنهم أخبروني أنني سأكون في الغرفة ذات السريرين برفقة زوجي، فبقينا معا“.

وتمكن الزوجان من الشفاء من الفيروس القاتل ”بطريقة استثنائية، مبهرة وبكثير من اللطف“، وفق قولهما.

وما يزال الزوجان قيد الحجر الصحي بمنزلهما بعدما غادرا المستشفى، وسيستمر لمدة 15 يوما قبل أن يتمكنا من لقاء أحفادهما وأبناء أحفادهما الـ 26.