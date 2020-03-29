مسؤولون: فحوصات أثبتت إصابة زوار عراقيين شيعة عائدين من سوريا بفيروس كورونا

قال مسؤول كبير ومسؤولو صحة في العراق، اليوم الأحد، إن فحوصًا أثبتت إصابة بعض الزوار الشيعة العائدين للعراق من سوريا بفيروس كورونا المستجد، مما يثير مخاوف من أن مثل هذه الزيارات الدينية قد تكون مصدرًا لانتشار أوسع للمرض في شتى أنحاء العراق.

وسجل العراق حتى، اليوم الأحد، 547 حالة إصابة بكورونا و42 حالة وفاة معظمها خلال الأيام الـ7 الماضية.

وقالت السلطات الصحية إنه كانت هناك ما لا يقل عن 11 حالة إصابة بكورونا في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة بين زوار عادوا، الأسبوع الماضي، من سوريا بعد زيارة مزار شيعي هناك طبقًا لما قاله محافظ كربلاء نصيف الخطابي.

وأضاف في شريط مصور بث على ”فيسبوك“، أن كل من عادوا في الآونة الأخيرة من سوريا تم وضعهم في الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

وأكد المسؤول العراقي أن على الحكومة المركزية ضم سوريا إلى الدول التي يحظر دخول مسافرين منها إلى العراق.

وقال مسؤولو الصحة إنه كانت هناك 4 حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا في مدينة النجف الشيعية بين زوار سافروا إلى دمشق، الأسبوع الماضي.

وأعلنت سوريا تسجيل 10 حالات إصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، لكن أطباء يقولون إن هناك عددًا أكبر من الحالات، وتنفي الحكومة إخفاءها مدى انتشار المرض.