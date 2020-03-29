4 وفيات و 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 609 حالات، وذلك بعد تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، عن ”ارتفاع حالات الوفيات إلى 40 حالة بعد تسجيل وفاة 4 آخرين، جميعهم لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة“.

وأشارت إلى ”خروج 11 حالة لمصريين مصابين بالفيروس من مستشفى العزل بعد تماثلهم للشفاء“، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 ‪ حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.