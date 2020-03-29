جائحة كورونا.. 44 إصابة جديدة في قطر وارتفاع عدد الوفيات في المغرب إلى 26

أعلنت قطر والمغرب يوم الأحد، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل وفيات جديدة.

وقالت وزارة الصحة العامة في قطر إنه ”تم تسجيل 44 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، يرتبط بعضها بالمسافرين الذين عادوا إلى قطر، والحالات الأخرى تعود لمخالطين لحالات سابقة كان قد تم تشخيص إصابتها بالفيروس“.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 3 حالات من المصابين، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 48 حالة.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة مساء الأحد، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 26 وفاة، إضافة إلى تسجيل 104 إصابات مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 463 حالة.

وبينت الوزارة أن عدد الإصابات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغ 13 حالة.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ الـ20 من مارس/ آذار الحالي في إطار جهود احتواء المرض الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا، وتمتد حالة الطوارئ حتى الـ20 من أبريل/ نيسان المقبل.