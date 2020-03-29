وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أعلن الأردن اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 إصابة جديدة بالفيروس المعروف طبيا بـ(كوفيد -19)، كما قررت السطات في البلاد تمديد العطلة إلى أسبوعين آخرين.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلد الذي اتخذت حكومته إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، إلى 259، إلى جانب حالتي وفاة، و18 حالة شفاء.

جاء ذلك في إيجاز صحفي مشترك لوزيري الصحة سعد جابر، والإعلام أمجد العضايلة، في المركز الوطني لإدارة الأزمات في العاصمة عمان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، تم تسجيل 13 حالة كورونا جديدة، بينما توفي شخص يبلغ عمره 77 عاما بفيروس كورونا، لافتا إلى ثبوت إصابة 11 شخصا غادروا الأردن، واكتشفت إصابتهم بكورونا في الخارج.