طبقة ”المينا“.. ”الدرع الصامت“ للأسنان تعرف على أسباب تآكلها وسبل الوقاية منها

تعد طبقة ”مينا“ الأسنان، وهي الطبقة السطحية الخارجية الصلبة للأسنان، بمثابة الدرع الواقي للأسنان، حيث تعمل على حمايتها من التسوس، لكنها في الوقت نفسه عرضة للتدهور والتآكل.

ويمكن لبعض العادات والأطعمة مع الأحماض والبكتيريا المفرطة أن تسبب ضررا كبيرا لطبقة المينا، وهو ما يدعو إلى تجنب الكثير من تلك العادات واللجوء إلى التدابير الوقائية للمحافظة عليها، وهو ما نرصده في الآتي:

أسباب التآكل

ومن أبرز أسباب تآكل طبقة المينا، هو الإفراط في الأطعمة السكرية والنشوية والمشروبات الغازية، وتناول الأطعمة الحمضية مثل التفاح والبرتقال، وتناول الأطعمة المحتوية على فيتامين C بكثرة، إلى جانب جفاف الحلق وقلة إفراز اللعاب، والاستخدام المفرط للأدوية، فضلا عن ارتجاع المريء.

علامات التآكل

وهناك العديد من علامات تآكل طبقة مينا الأسنان، وعلى رأسها حساسية الأسنان، حيثُ يتسبب تآكل المينا بحساسية المُصاب للأطعمة الساخنة أو الباردة والحلويات، وتغير لونها، إذ إن تآكل المينا يجعل اللون الأصفر يظهر على الأسنان، وتشقق الأسنان، حيثُ تصبح حوافها غير منتظمة وخشنة، إضافة إلى ظهور ثغرات على سطح الأسنان، وهو أمر يحدث في المراحل المتأخرة من تآكل المينا.

سُبل الوقاية

على الرغم من أنه لا يمكن إعادة بناء مينا الأسنان، لكن يمكن منع فقدان المينا من التآكل الحمضي عبر عدة سبل وقاية للمحافظة على طبقة ”المينا“، تكون باستخدام روتين جيد للعناية بالفم.

وتمكن تلك الممارسات الوقائية في التقليل من تناول المشروبات والأطعمة الحمضية، وغسيل الفم بالماء مباشرة بعد تناول الطعام، وإكمال وجبة الطعام بكوب من الحليب أو قطعة من الجبن.

ويمنع استخدام معجون الأسنان من فقدان المينا ويقوي المينا الضعيفة، كما يساعد على تحييد بكتيريا ”البلاك“ حول خط اللثة، إلى جانب استخدام غسول الفم من وقت لآخر، وشرب الماء بشكل كبير.