ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى131

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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة؛ إن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 23 حالة ليصل العدد إلى 131 حالة، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 1815 حالة لتصبح 9217. وأعلن الوزير اليوم الأحد، شفاء نحو 105 مرضى حتى الآن.