أمريكا.. عالم يتوقع إصابة الملايين بـ“كورونا“ ووفاة نحو 200 ألف

المصدر: أ ف ب

حذر عالم أمريكي بارز، الأحد، من إمكانية أن يحصد فيروس كورونا المستجد، أرواح ما بين 100 إلى 200 ألف شخص، في الولايات المتحدة.

وقال الطبيب أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة، لشبكة ”سي إن إن“، إن التوقعات بأن يلقى نحو مليون أمريكي أو أكثر حتفهم بالوباء، ”خارج النقاش تقريبا، رغم أنها غير مستحيلة، لكنها تبقى مستبعدة جدا جدا“.

وقدر فاوتشي أن يتوفى ما بين 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، مع ”إصابة الملايين“.

وأضاف العضو البارز في فريق عمل إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الفيروس: ”لا أريد أن ينقل الناس الأرقام عني، فهذا أمر سريع التغير، بحيث من السهل تضليل الناس وأن تكون على خطأ“.

وبدا فاوتشي متفائلا إزاء مسألة نقص أجهزة الفحص، إذ قال: ”في حال قارنتم الوضع الآن مع ذاك الذي كان قبل أسابيع، فلدينا عمليات فحص أكبر من السابق“.

وردا على سؤال فيما إذا كان سيسمح ذلك برفع قريب لقيود السفر والعمل، أجاب فاوتشي: ”سيستغرق الأمر أسابيع. لن يتحقق غدا أو الأسبوع المقبل، بل أبعد من ذلك إلى حد قليل“.

وارتفعت وفيات فيروس كورونا إلى 2191 في الولايات المتحدة، الأحد، إثر تسجيل 480 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية.

وحسب معطيات صادرة عن جامعة ”جونز هوبكينز“ الأمريكية، ارتفعت إصابات كورونا إلى 124 ألفا و686، عقب تسجيل 19 ألفا و826 إصابة جديدة.

وأظهرت المعطيات تسجيل 480 وفاة جديدة، في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى ألفين و191.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث إصابات كورونا، تليها إيطاليا بـ92 ألفا و472، والصين بـ82 ألفا و120.

وفي السياق ذاته، ارتفعت إصابات كورونا في ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، إلى 53 ألفا و520، بينما بلغت الوفيات 834.

وتلي نيويورك في عدد الإصابات، ولايتا نيو جيرسي المجاورة، بـ11 ألفا و124، وكاليفورنيا بـ 5 آلاف و648.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 684 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.