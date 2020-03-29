ارتفاع وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 1228‎

أظهرت الإحصاءات المعلنة في بريطانيا اليوم الأحد، ارتفاع عدد المتوفين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1228 بزيادة 209 حالات.

وتضمنت الزيادة السابقة ارتفاع إجمالي الوفيات بواقع 260 حالة.

وقال مصدر صناعي لـ“رويترز“، إن بريطانيا طلبت عشرة آلاف جهاز تنفس صناعي يصنعها ائتلاف شركات من بينها فورد وإيرباص ورولز رويس، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.

وتحاول الحكومات في مختلف دول العالم زيادة عدد ما لدى خدماتها الصحية من أجهزة التنفس الصناعي.

وجهاز التنفس الصناعي حاسم في رعاية الشخص الذي يعاني من الفشل الرئوي الذي يصيب المريض في حالات الإصابة الشديدة بكوفيد-19، وهو المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا.

لكن هذه الأجهزة لا تنقذ أرواح المرضى بالضرورة.

وقال المصدر، إن من المقرر الإعلان عن طلب هذه الأجهزة غدا الإثنين.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد نشرت نبأ الطلب في السابق، ورفضت متحدثة في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون التعليق فورا عندما اتصلت بها رويترز.

وقال مايكل جوف، الوزير البارز في الحكومة البريطانية اليوم الأحد، إن ”هيئة الصحة الوطنية البريطانية الممولة من الدولة لديها أكثر قليلا من ثمانية آلاف جهاز تنفس صناعي“.

وتعمل الحكومة البريطانية، على تعزيز قدرات النظام الصحي من خلال اتفاقات أبرمت مع القطاع الخاص وموردين في الخارج بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.