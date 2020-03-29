السعودية تعلن 4 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الوفيات في المملكة 8 وفيات، بعد تسجيل 4 إصابات سابقة.

وكشفت الوزارة كذلك عن تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1299 حالة، إضافة إلى تسجيل 29 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 66 حالة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (96) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل أربع حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (29) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (66) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/c4VxUqlNfP — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 29, 2020

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أكد أنه لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض.