 السعودية تعلن 4 وفيات جديدة بكورونا – إرم نيوز‬‎

السعودية تعلن 4 وفيات جديدة بكورونا

السعودية تعلن 4 وفيات جديدة بكورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الوفيات في المملكة 8 وفيات، بعد تسجيل 4 إصابات سابقة.

وكشفت الوزارة كذلك عن تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1299 حالة، إضافة إلى تسجيل 29 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 66 حالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أكد أنه لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض.

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