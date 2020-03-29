مسؤول عراقي: مواطنونا القادمون من سوريا مصابون بـ“كورونا“‎

قال محافظ كربلاء العراقية، نصيف الخطابي، اليوم الأحد، إن أغلب مواطني بلاده القادمين من سوريا مصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح الخطابي، في رسالة مصورة وجهها إلى أهالي كربلاء، أن ”المحافظة سجلت (السبت)، 11 إصابة بفيروس كورونا، واتضح أن الغالبية العظمى من الإصابات لقادمين من سوريا“.

وأضاف أن ”خلية الأزمة في الحكومة لم تعلم محافظة كربلاء بأن سوريا تعتبر من البلدان الموبوءة بفيروس كورونا؛ لذلك لم يتم حجر أي عراقي قادم من سوريا خلال الفترة الماضية، رغم وجود مراكز للحجر“.

وتابع المسؤول العراقي: ”ربما السلطات السورية أو الجهات الطبية السورية، لم تعط المعلومات بشأن كورونا.. كربلاء تنفذ حاليا حملة أمنية وصحية؛ لمتابعة جميع العراقيين الذين كانوا في سوريا“.

وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، ارتفاع إصابات كورونا إلى 547، بعد تسجيل 41 إصابة جديدة، واستقرار عدد الوفيات عند 42 حالة.

وكان النظام السوري، أعلن مساء الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 4.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

والخميس الماضي، قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل؛ لاحتواء الفيروس.