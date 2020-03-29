بعد إصابته بالفيروس.. شقيق الرئيس الأسبق محمد خاتمي ينتقد تعامل النظام الإيراني مع ”كورونا“ (فيديو)

انتقد محمد رضا خاتمي، شقيق الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، سوء إدارة النظام في معالجة أزمة تفشي فيروس كورونا بعد أن تسبب المرض بإصابة ووفاة مئات المواطنين يوميا.

وتداول نشطاء إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه محمد رضا خاتمي، وهو يمكث على الفراش في أحد المستشفيات بعد إعلانه إصابته بفيروس كورونا، حيث قال ”إنني أرى أن جميع أوجه التقصير في أزمة كورونا تُلقى على عاتق المواطنين، إنني أرفض هذا لأن المسؤولية في هذا التوقيت مع تصاعد الأزمة تقع على عاتق الحكومات“.

وأضاف خاتمي ضمن انتقاده أداء سلطات النظام الإيراني في معالجة أزمة كورونا ”لا يوجد شخص بين المسؤولين يفكر في المواطنين وأحوالهم، رغم أننا في هذه الظروف في أمس الحاسة الحاجة للوحدة لا سيما بعدما فُقدت الثقة بين المواطن والحكومة خلال السنوات الماضية“.

واختتم السياسي الإصلاحي حديثه بالقول ”ماذا فعلنا مع المواطنين لكي يصلوا إلى هذا القدر من عدم الثقة وعدم التوجه إلى مسؤولياتهم، وإن أهم ما نواجهه هو أن لا أحد من أغلب المسؤولين الحاكمين للبلاد قام بواجبه تجاه المواطنين“.

یکی از مردان اصلاحات به #کرونا مبتلا شد. مردی که صادقانه بر موضع تقلب در سال ۸۸ ایستاد، دفاعیاتش را منتشر کرد تا مردم بدانند چه اتفاقی در آن سال افتاد.سیاستمداری صادق و بی آلایش؛ کسی که در بستر بیماری هم برای حل مشکلات کشور دغدغه دارد. برای سلامتی او دعا کنیم.????#محمدرضا_خاتمی pic.twitter.com/XzsXIbbrAe — ????????ایران من (Seyed Ali) (@IRANE_MAN1) March 28, 2020

يأتي ذلك في ظل تسجيل إيران أعداد متزايدة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بين المواطنين، وحتى المسؤولين، حيث كانت تقارير محلية كشفت في وقت سابق عن إصابة ووفاة عدد من مسؤولي النظام شملت مستشارين للمرشد، ونوابا لرئيس الجمهورية ووزراء ومدراء بالحكومة.