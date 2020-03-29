 بزعم الشفاء من كورونا.. إيران تسجل 642 وفاة وإصابة جراء تناول الكحول – إرم نيوز‬‎

بزعم الشفاء من كورونا.. إيران تسجل 642 وفاة وإصابة جراء تناول الكحول

بزعم الشفاء من كورونا.. إيران تسجل 642 وفاة وإصابة جراء تناول الكحول

المصدر: مجدي عمر – إرم نيوز

أفادت هيئة الإسعاف في محافظة ”فارس“ الإيرانية، يوم الأحد، بإصابة ووفاة 642 مواطنا؛ إثر تناولهم مواد كحولية من مادة الميثانول، بعدما أُشيع في البلاد أن الكحوليات تشفي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الآخذ في التفشي في جميع أقاليم البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن محمد جواد مراديان، رئيس هيئة الإسعاف في محافظة فارس (جنوبي إيران)، أنه ”خلال الأيام الماضية، راجع 642 من أهالي فارس المراكز العلاجية؛ بعد تعرضهم للتسمم نتيجة تناول الكحول، حيث توفي 79 من هذه الحالات، حتى الآن.

وأشار مراديان إلى أن متوسط أعمار الحالات المصابة بالتسمم يتراوح بين 20 و40 عاما، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المصابين في الرعاية المركزة، مشددا على أن تناول المواد الكحولية لا يؤثر مطلقا في السيطرة أو عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد، في جميع أقاليم البلاد، حيث سجلت البلاد حتى السبت، 35 ألفا و408 إصابات، و2517 حالة وفاة بالفيروس، بحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية.

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