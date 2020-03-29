مصر ..تمديد إغلاق المساجد والزوايا والمصليات لمواجهة ”كورونا“

قررت وزارة الأوقاف المصرية تمديد إغلاق جميع المساجد والزوايا والمصليات بشكل تام لحين زوال فيروس كورونا، مؤكدة أن مخالفة ذلك يعد إثما ومعصية تستوجب المساءلة.

وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، إن ما تقرر من تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد والزوايا والمصليات غلقا تاما مؤقتا، كان في إطار تحقيق المقاصد الشرعية في الحفاظ على النفس التي أحاطها الإسلام بكثير من سياجات الحفظ والحماية.

وأوضح البيان أنه إذا كان إجماع خبراء الصحة على أن التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه فإن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبا شرعيا، وتصبح مخالفته معصية، فدفع الهلاك أولى من دفع المشقة.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات لمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية امس السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 576 حالة، بعد تسجيل 40 حالة جديدة تضمنت 39 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وحالة واحدة لمواطن أردني الجنسية.