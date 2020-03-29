عراقي يرفض الحجر على مصابة كورونا ويهدد بقتل الأطباء (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن القبض على مواطن عراقي هدد الكوادر الطبية بإطلاق النار عليهم، بعد قدومهم لحجر أحد أفراد عائلته، بعد الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، في محافظة البصرة.

وأظهر مقطع فيديو، قدوم سيارة إسعاف إلى منطقة سكنية، لحجر مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، فما كان من الرجل إلا أن قام بتهديد الكوادر الصحية بإطلاق النار عليهم، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، ”انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص متستر على امرأة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، والتهجم على الكادر الطبي، وتهديدهم بالسلاح“، مضيفة أنه ”تم على الفور تشكيل قوة من الأمن الوطني وقسم شرطة البلدة الثانية وأفواج الطوارئ ومداهمة المتهم وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات المختصة“.

وأثارت الواقعة غضبا شعبيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب نشطاء بإنزال العقوبات المناسبة بحق هذا الشخص.