سلطنة عمان تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، على حسابها في ”تويتر“.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن 5 حالات من المصابين الجدد مرتبطة بالمخالطة مع مرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر، مشيرة إلى أن حالتين تخضعان للتقصي الوبائي.

#وزارة_الصحة تعلن عن تسجيل (١٥) خمس عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩ خمس (٥) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وثمان (٨) مرتبطة بالسفر وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. pic.twitter.com/6p6iKiVOhb — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 29, 2020

ورفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورنا العدد الإجمالي في السلطنة إلى 167، تماثلت منها للشفاء 23 حالة.

ودعت وزراة الصحة العمانية الجميع في البلاد إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.