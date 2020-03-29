 سلطنة عمان تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا – إرم نيوز‬‎

سلطنة عمان تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

سلطنة عمان تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: فريق التحرير

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، على حسابها في ”تويتر“.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن 5 حالات من المصابين الجدد مرتبطة بالمخالطة مع مرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر، مشيرة إلى أن حالتين تخضعان للتقصي الوبائي.

ورفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورنا العدد الإجمالي في السلطنة إلى 167، تماثلت منها للشفاء 23 حالة.

ودعت وزراة الصحة العمانية الجميع في البلاد إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

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