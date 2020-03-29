شفاء صوفي زوجة ترودو رئيس وزراء كندا من كورونا

أعلنت صوفي غريغوار زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن تعافيها من الفيروس التاجي ”كورونا“ كوفيد – 19 وذلك بعد أن أثبتت نتائج المعامل المخبرية أن حالتها الصحية أصبحت جيدة وفي حالة من التعافي التام، لافتًة إلى أنها تشعر بصحة جيدة.

وأوضحت صوفي غريغوار، في رسالة كتبتها لمتابعيهاعبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“ أنها تلقت تقريرًا إيجابيًا من طبيبها ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا“، وشددّت على الجميع في اتباع البروتوكولات الصحية والالتزام بالبقاء في المنازل.

وبيّنت زوجة رئيس الوزراء الكندي، في رسالتها أنها أعلنت تعافيها لتقدم رسالة أمل للجميع، موجهّة الشكر لكل من تواصل معها كما أرسلت محبتها لكل من يعاني حتى الآن من الإصابة بكورونا.

Bonjour mes chers amis, Canadiens et alliés de partout,Je voulais vous donner des nouvelles : je me sens tellement… تم النشر بواسطة ‏‎Sophie Grégoire Trudeau‎‏ في السبت، ٢٨ مارس ٢٠٢٠

وأشارت صوفي غريغوار إلى أننا نعيش في أوقات صعبة خاصًة أنه ليس من السهل أن يكون الإنسان وحيدًا، إلا أن المسافة الجسدية تزيد لكي تجعل الأصدقاء في تقارب عاطفي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المكالمات الهاتفية البسيطة.

وعبرت عن إيمانها بأن العلم والرحمة سيجتازان هذه الأزمة، موضحًة أنها تشعر بالإلهام لرؤية الكثير من الأشخاص الذين ساعدوها ويهتمون بها ويساعدون غيرهم في السيطرة على انتشار كورونا covid-19، مختتمًة: ”سنتجاوز هذا أصدقائي الشجعان وزملائي الكنديين وسنتجاوز ذلك معًا“.