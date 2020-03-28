بعد ارتفاع الوفيات إلى 8.. تونس تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس، مساء اليوم السبت تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات المؤكدة 257 حالة، من بين 2345 شخصا خضعوا لتحليل مخبري.

وقال المدير العام للرعاية الصحيّة بوزارة الصحّة التونسيّة شكري بن حمودة، في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي، إنّ الوزارة ”سجّلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا“.

واشار إلى أنّ ”الأمر يبعث على القلق“، ومرجّحا أن يشهد العدد ارتفاعا أكبر خلال الأيام المقبلة، حال عدم التزام المواطنين بالحجر الصحّي.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تونس إلى 8 حالات، حيث توفي اليوم السيبت، شيخ في السبعين من عمره بمحافظة صفاقس جنوب البلاد، بعد أقلّ من 24 ساعة من وفاة رجل في الأربعين بالمحافظة ذاتها.

وأكد المدير الجهوي للصحة بمحافظة صفاقس علي عيادي، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في المحافظة إلى 3 بعد أن أظهرت نتيجة الاختبار، التي أجريت على الشخص المتوفى بمنطقة الربض بصفاقس، والذي يبلغ من العمر حوالي 70 سنة أنه يحمل فيروس كورونا.

وفي السياق، تم مساء اليوم تسجيل حالة وفاة لتونسية مقيمة في فرنسا بعد إصابتها بفيروس كورونا، وهي حالة الوفاة الثالثة المسجلة في صفوف التونسيين بالخارج بعد وفاة مواطنين آخرين بإيطاليا.

وفي المقابل سجّلت محافظة سوسة الساحلية ثاني حالة شفاء من الفيروس، حيث أعلنت السلطات بهذه المحافظة تعافي الإيطالي الذي كان قد عاد يوم 10 مارس / آذار الجاري من مصر إلى محافظة سوسة مقرّ إقامته، وقد ثبتت إصابته بالفيروس حينها.