ارتفاع وفيات كورونا في تونس إلى 8

ارتفع عدد وفيات فيروس ”كورونا“ في تونس اليوم السبت، إلى 8 إثر إعلان حالة وفاة جديدة في مدينة صفاقس جنوب البلاد.

وقال مدير الصحة في صفاقس علي العيادي، إن ”مسنا عمره 70 عاما وصل متوفى إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في مدينة صفاقس، عصر اليوم“، لافتا إلى أن التحاليل أثبتت أن المتوفى كان مصابا بـ“كورونا“.

وبخلاف الوفاة الجديدة، كانت آخر حصلية معلنة للضحايا حتى مساء الجمعة، تشير إلى إصابة 227 بالفيروس، منهم 7 وفيات وحالتان تماثلتا للشفاء.

وحتى مساء السبت، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو 630 ألفا، توفي منهم قرابة 29 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 138 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.