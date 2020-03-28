روسيا تعلن تطوير عقار لعلاج مرضى كورونا

أعلنت روسيا اليوم السبت، تطوير عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا، بناء على دواء ”ميفلوكوين“ المضاد للملاريا.

وأفادت الوكالة الفيدرالية للطب والبيولوجيا عبر بيان، أنها نجحت في ”تطوير دواء لعلاج عدوى كورونا على أساس عقار ميفلوكوين المضاد للملاريا، مستفيدا من التجربتين الصينية والفرنسية”.

وأضاف البيان أن ”العقار يمنع تكاثر الفيروس في الخلايا، ونتيجة لذلك يوقف الالتهاب الذي يسببه كورونا“.

وقالت رئيسة الوكالة فيرونيكيا سكيورتسوفا: ”يجب دمج الميفلوكوين مع المضادات الحيوية لتحقيق أقصى تأثير، ما يسمح بزيادة تركيز العوامل المضادة للفيروسات في بلازما الدم والرئتين“.

وأعلنت السلطات الصحية اليوم السبت، تسجيل 228 إصابة بالفيروس في يوم واحد، لترتفع الحصيلة إلى ألف و264.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 622 ألفا، توفي منهم أكثر من 28 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 137 ألفا.