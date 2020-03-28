محمد بن زايد يفتتح مركزا لفحص ”كورونا“ من المركبة (صور)

افتتح الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت، مركز ”الفحص من المركبة“ الذي أقامته وزارة الصحة للأفراد للكشف عن فيروس ”كورونا”.

وظهر ولي عهد بو ظبي في صور نشرها عبر حسابه على ”تويتر“ وهو يخضع للفحص من نافذة سيارته.

وقال إنه ”افتتحت اليوم (مركز الفحص من المركبة) الذي أقامته (صحة) للأفراد، للكشف عن فيروس (كورونا) ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس”.

افتتحت اليوم " مركز الفحص من المركبة " الذي أقامته" صحة " للأفراد للكشف عن فيروس " كورونا" ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس.. الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته. pic.twitter.com/a15M15qGmJ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 28, 2020

وأشار إلى أن ”الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته”.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية في وقت سابق اليوم السبت، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتمديد برنامج التعقيم الوطني حتى السبت المقبل 5 أبريل/نيسان.