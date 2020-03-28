 محمد بن زايد يفتتح مركزا لفحص ”كورونا“ من المركبة (صور) – إرم نيوز‬‎

محمد بن زايد يفتتح مركزا لفحص ”كورونا“ من المركبة (صور)

محمد بن زايد يفتتح مركزا لفحص ”كورونا“ من المركبة (صور)

المصدر: فريق التحرير

افتتح الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت، مركز  ”الفحص من المركبةالذي أقامته وزارة الصحة للأفراد للكشف عن فيروسكورونا”.

وظهر ولي عهد بو ظبي في صور نشرها عبر حسابه علىتويتروهو يخضع للفحص من نافذة سيارته.

وقال إنهافتتحت اليوم (مركز  الفحص من المركبة) الذي أقامته (صحة) للأفراد، للكشف عن فيروس (كورونا) ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس”.

وأشار إلى أنالفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته”.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية في وقت سابق اليوم السبت، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتمديد برنامج التعقيم الوطني حتى السبت المقبل 5 أبريل/نيسان.

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