”صحة غزة“ تمديد الحجر الإلزامي للعائدين من خارج القطاع أسبوعا إضافيا

قررت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، تمديد فترة الحجر الصحي الإلزامي للعائدين من خارج القطاع أسبوعًا إضافيًا، يضاف إلى فترة أسبوعين، أوصت بها منظمة الصحة العالمية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأرجع أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة (تديرها حركة حماس)، قرار الوزارة إلى ”توصيات الخبراء المختصين لوجود نسب دولية لظهور المرض لأكثر من أسبوعين“.

وأكد المتحدث، خلال مؤتمر صحفي، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، ليستقر عدد الإصابات عند 9 حالات، واصفًا وضعهم الصحي بـ“المطمئن والمستقر“.

وقال القدرة: ”لم تُسجل الوزارة أي إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى الآن، والفحص المخبري جار لعشرات العينات، وسيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها“.

وأشار إلى توسيع وزارته ”دائرة الترصد المخبري وسحب مئات العينات للمستضافين والمخالطين للحالات الـ9 المصابة في مراكز الحجر الصحي مند بداية شهر مارس/آذار الجاري“.

وفي وقت مبكر من اليوم السبت، أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والقدس بالضفة الغربية؛ ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 97، بينها 9 حالات من قطاع غزة، وحالة وفاة سجلت يوم الأربعاء الماضي، لسيدة في الستينات من عمرها، من قرية ”بدو“ شمال غرب مدينة القدس المحتلة.