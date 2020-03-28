ارتفاع عدد مصابي ”كورونا“ في روسيا إلى 1264

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 228 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى ألف و264.

وقالت خلية الأزمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6.

وأوضحت أنه تم تسجيل ألف و264 إصابة بالفيروس، حتى اليوم، في 62 إقليما روسيا من أصل 86.

وحظرت روسيا دخول الأجانب، وألغت جميع الرحلات الجوية إلى الخارج؛ من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وابتداء من اليوم، تم السماح فقط بعمل متاجر البقالة والصيدليات وأماكن الخدمات العامة.

وحتى عصر اليوم السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 614 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 28 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 137 ألفا.