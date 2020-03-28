مدير مستشفى: مصابو كورونا في مدينة أردبيل أضعاف من فحصوا

أكد مدير مستشفى الإمام الخميني في مدينة أردبيل شمال غربي إيران الدكتور إسماعيل فرزانه، اليوم السبت، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد أضعاف الأعداد التي خضعت للفحص.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن فرزانه قوله: ”عدد المصابين بفيروس كورونا في مدينة أردبيل هو أضعاف المرضى بالفيروس الذين خضعوا للفحص الطبي، وثبتت التحاليل إيجابية إصابتهم“.

وأشار إلى أن ”المستشفى لا يمتلك أسّرة كافية لمرضى كورونا في المدينة التي تشهد زيادة في عدد الإصابات“، لافتًا إلى أنه ”حتى اليوم أُصيب 13 فردا من الطاقم الطبي بمدينة أردبيل بفيروس كورونا“.

وكانت تقارير إخبارية لوسائل إعلام معارضة أشارت في وقت سابق إلى أن الأرقام التي تُعلن عنها السلطات في إيران لحالات فيروس كورونا أقل بكثير من الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات بالفيروس في البلاد، وذلك استنادًا إلى شهادات أطباء وممرضين إيرانيين.

وتشهد إيران انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا المستجد المعروف طبيا بـ“كوفيد-19″، حيث سجلت البلاد 35 ألفا و408 إصابات و2517 حالة وفاة بالفيروس حتى اليوم السبت، بحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية.