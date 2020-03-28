مسؤول يكشف عن تفشي كورونا في إيران قبل الإعلان عنه بكثير  

أكد مسؤول إيراني، أن فيروس كورونا المستجد ظهر وانتشر بين المواطنين في البلاد، في كانون الثاني/ يناير الماضي، رغم ما أعلنته وزارة الصحة من أن أول حالة ظهرت في منتصف شباط/ فبراير.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إيرنا“، اليوم السبت، عن علي أكبر حق دوست، رئيس لجنة علم الأوبئة بمجلس مكافحة كورونا، قوله: ”كنا نشعر في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الأجواء هادئة وطبيعية للغاية، بينما كان فيروس كورونا ينتشر ويتفشى بهدوء في عدد من المدن“.

وأضاف حق دوست، خلال كلمة له من مقر وزارة الصحة الإيرانية: ”الحالات التي أُصيبت بكورونا في هذا التوقيت، لم تكن تحمل أعراضا، أو كانت تحمل أعراضا دون تشخيص؛ ولهذا السبب لم نتمكن من رصد هذه الحالات“.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لكورونا المستجد، المعروف بـ “كوفيد-19″، حيث تتصدر دول الشرق الأوسط في أعداد المصابين والمتوفين بالفيروس.