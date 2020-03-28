إيران.. وفاة 139 وإصابة 3076 بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، السبت، تسجيل وفاة 139 شخصا وإصابة 3076 آخرين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جهانبور: ”تم تسجيل وفاة 126 شخصا وإصابة 3076 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، في عموم البلاد“.

وأضاف أن ”عدد الوفيات ارتفع إلى 2517، وعدد الإصابات ارتفع أيضا إلى 35408″، مشيرا إلى أنه تعافى 11679 شخصا منذ الكشف عن أول حالتي وفاة بفيروس كورونا في محافظة قم وسط إيران، في 19 شباط/ فبراير الماضي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أنه ”يوجد 3206 مرضى في المستشفيات بحالة صحية حرجة؛ بسبب الإصابة بفيروس كورونا“.

وفرضت السلطات الإيرانية، منذ يوم أمس الجمعة، إجراءات مشددة وقيودا على السفر ومنع الإيرانيين من الخروج من مدنهم، كما تم فرض غرامات مالية مشددة على السيارات التي تخالف هذه الإجراءات، قدرها 50 دولارا للمخالفة الواحدة.

وتأتي هذه الإجراءات، التي من المتوقع أن تستمر مدة أسبوعين؛ خشية تفشي فيروس كورونا، وفقدان السلطات السيطرة على الأوضاع في البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، أن قوات التعبئة (البسيج)، تقوم يوميا بإنتاج ثلاثة ملايين من الأقنعة الطبية في البلاد.