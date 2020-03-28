مستشار وزير الصحة الإيراني ينفي اكتشاف علاج لكورونا

كذب مستشار وزير الصحة الإيراني ”علي رضا وهاب زاده“، اليوم السبت، الشائعات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، عن إنتاج علاج لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في البلاد.

وقال وهاب زاده، في تغريدة على تويتر: ”منذ بداية تفشي كورونا، كانت هناك العديد من التقارير عن اكتشاف علاج لهذا الفيروس، لكنها ليست صحيحة، وجميعها قيد التحقيق“.

وأضاف: ”الأخبار المنشورة عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا ليست صحيحة، ما لم تحظى بموافقة من وزارة الصحة ونائب الرئيس للشؤون العلمية“.

وكانت مواقع إخبارية إيرانية، أشارت إلى اكتشاف علاج لفيروس كورونا من قبل فريق في جامعة بهشتي للعلوم الطبية بالعاصمة طهران.