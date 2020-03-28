دراسة: العملة الورقية تحتوي على 26 ألف نوع من البكتيريا الضارة

عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا، نحاول دائما تجنب العديد من الأشياء التي يمكنها نقل عدوى الفيروس، مثل مقابض الأبواب وما يتطلب اللمس، والأماكن المزدحمة وغير ذلك، لكن هذه الأشياء ليست الوحيدة التي يمكنها نقل العدوى.

فعلى عكس ما قد يتوقعه الكثيرون، تعد النقود بمختلف أنواعها، من أكثر الأشياء المحملة بالجراثيم والبكتيريا، وتساهم في نقل العدوى، خاصة أن الكثير لا يخطر على بالهم ضرورة غسل أيديهم بعد لمس النقود.

وحسب مجلة ”ميسكيرا“، وجد فريق من خبراء شركة ”ماستركارد“ الأمريكية وجامعة ”أوكسفورد“، أن النقود تحتوي على الآلاف من البكتيريا والجراثيم.

واعتمدت الدراسة على فحص 41 من بطاقات الائتمان، و27 عملة ورقية، بالإضافة إلى 12 عملة معدنية، ووجد الباحثون أن متوسط عدد البكتيريا في البطاقات شمل 285 والعملات المعدنية 136، بينما كانت العملات الورقية هي الموطن الأكبر للبكتيريا، حيث وجد الباحثون أن العملات الورقية تحتوي في المتوسط على ما يصل إلى 26 ألف نوع من البكتيريا الضارة.

وأشار الخبراء، إلى أنه في حين يمكن مسح البطاقات والعملات المعدنية بانتظام بالمناديل المطهرة، على سبيل المثال، إلا أن الأمر قد يصبح أكثر صعوبة مع العملات الورقية؛ لذا أوضحوا أن أفضل طريقة هي الحرص على غسل اليدين بانتظام على مدار اليوم، وخاصة قبل وبعد تناول الطعام.

هذا ولا يزال فيروس كورونا المستجد يتفشى في جميع دول العالم، متسببا بإصابات تجاوزت 380 ألف حالة، بعد نحو 3 أشهر من ظهوره في الصين.