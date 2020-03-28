إصابة زوجة شقيق بوريس جونسون بـ“كورونا“(صور)

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ليس العضو الوحيد في عائلته المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت زوجة شقيقه، غابرييلا مايا، إصابتها بفيروس كورونا، مع الإشارة إلى أنها حامل مثل خطيبة بوريس، كاري سيموندز.

وقالت غابرييلا البالغة من العمر 30 عاما، المتزوجة من الأخ غير الشقيق لبوريس، ماكس: ”ما زلت أتعافى من الفيروس مع بعض الصعوبات في التنفس“.

وأضافت: ”أنا بخير الآن وأشعر أنني محظوظة جدا لأنني على قيد الحياة، وأدعو أن يكون طفلي في أمان، يعتصر قلبي لمن لم يحالفهم الحظ.. إنه أمر محزن حقا“.

يأتي ذلك بعد أن أعلن بوريس إصابته بالفيروس في فيديو عبر تويتر، وقال رئيس الوزراء البريطاني: ”ظهرت لدي أعراض خفيفة وجاءت نتيجة اختباري إيجابية لفيروس كورونا“.

وأضاف جونسون: ”أنا الآن في عزل ذاتي، لكني سأستمر في قيادة الحكومة عبر الفيديو لمكافحة هذا الفيروس“.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قد أعلن أيضا إصابته بفيروس كورونا، ويعزل كبير الأطباء البريطاني كريس ويتي نفسه بسبب معاناته من الأعراض.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني، الليلة الماضية، بإدارة البلاد وحده من شقته رقم 11 في داونينغ ستريت.

ولاحظ بوريس، البالغ من العمر 55 عاما، لأول مرة أنه يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال مستمر، بعد ظهر الخميس، وتم اختباره بناء على نصيحة ويتي، وحصل على النتائج يوم الخميس، في منتصف الليل.

ووفقا لإرشادات الصحة العامة في بريطانيا، من المقرر أن يعيش وحده لمدة سبعة أيام، وسيعتمد على وحدة مؤتمرات الفيديو والكمبيوتر في الدراسة.

وغادرت خطيبته الحامل كاري سيموندز، التي من المقرر أن تلد في يونيو القادم، مكان إقامتها يوم الإثنين، أي قبل تشخيصه بالمرض.

ودخلت خطيبة رئيس الوزراء البريطاني في عزلة ذاتية، بعد ساعات فقط من إعلان إصابة جونسون بكورونا.

وشاركت صورة لها وهي تحتضن كلبها من منزلهما في جنوب لندن على إنستغرام، وظهرت كاري سعيدة وبصحة جيدة، وقالت: ”العزل الذاتي ليس سيئا جدا مع هذا“.

وتعيش كاري في حالة قلق لمعرفة ما إذا كانت قد تعرضت للفيروس؛ لأن جونسون يمكنه نقل العدوى لمدة تصل إلى أسبوعين قبل أن تظهر عليه الأعراض.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني قد رفض التعليق على مكان وجود كاري أو صحتها، أو ما إذا كانت قد خضعت للاختبار أيضا أم لا.