”لم أعد أذهب للحلاق“.. خطأ تقني يرفع شعبية الرئيس الإيطالي (فيديو)

المصدر: ا ف ب

حصل الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، على تعاطف مواطنيه أمس الجمعة بعد اعترافه بأنه هو أيضًا لا يذهب إلى الحلاق بسبب إغلاق كل الأعمال والمتاجر غير الأساسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت الذي كان يستعد فيه الرئيس الذي يحظى باحترام كبير في إيطاليا لإلقاء خطاب رسمي أمام الكاميرات، سمع صوت مستشاره جوفاني غراسو وهو يطلب منه أن يسوي خصلة من شعره.

وبعد تسويتها قال الرئيس ”إيه جوفاني أنا أيضًا لم أعد أذهب إلى الحلاق“.

mi sono sempre aspettata di tutto dalla vita ma mai e poi mi sarei immaginata di arrivare al 27 Marzo 2020 con un video bloopers di Sergio Mattarellapic.twitter.com/xmABxpRqRK — mena (@awkmen) March 27, 2020

وبعد تسجيل الخطاب، تم توزيعه على وسائل الإعلام دون اقتطاع تلك الحادثة، وهو خطأ اعتذر عنه قصر كويرينالي، مقر الرئاسة، لكنه أبهج مستخدمي الإنترنت، فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وسم #إيه جوفاني على نطاق واسع.

وفي خطابه الثاني منذ تفشي الوباء في إيطاليا، ناشد سيرجيو ماتاريلا القادة الأوروبيين، قائلًا: ”يجب على الجميع أن يفهموا قبل فوات الأوان خطورة التهديد الذي يشكله الفيروس على أوروبا“.

ويتمتع سيرجيو ماتاريلا البالغ من العمر 78 عامًا، والمعروف برصانته وبساطته، بشعبية كبيرة في إيطاليا.