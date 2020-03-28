إيران: 7 بالمائة من مصابي كورونا في محافظة فارس من الكوادر الطبية

أعلن المتحدث باسم جامعة العلوم الطبية بمحافظة فارس، جنوب إيران، عبدالرسول همتي، اليوم السبت، أن سبعة بالمئة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في هذه المحافظة، هم من ”الكوادر الطبية“.

وقال همتي في تصريحات صحافية، إن ”عددا من الأطباء والممرضات في المحافظة أصيبوا بفيروس كورونا، وإن 7 بالمائة من جميع مرضى الشريان التاجي في محافظة فارس هم من العاملين في مجال الرعاية الصحية“.

وأضاف: ”من المتوقع أن يزداد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في محافظة فارس، خلال موسم العطلة السنوية، ونتوقع أن تستمر الزيادة بين 3 و8 من أبريل/ نيسان المقبل“.

ويوم الخميس الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، وفاة 43 من الأطباء والممرضين؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في البلاد في 19 من فبراير الماضي.