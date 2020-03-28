روحاني: خصصنا 20% من الموازنة الإيرانية لمواجهة كورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن حكومته خصصت من موازنة البلاد للعام الجاري 20% لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن روحاني خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا:“لقد خصصنا 20% من ميزانية هذا العام لمواجهة فيروس كورونا، واليوم أي شخص مصاب بهذا الفيروس تقوم الحكومة بدفع 90 % من المبلغ الكلي لعلاجه“.

وشدد روحاني على ضرورة أن يلتزم المواطنون بضرورة البقاء في مدنهم ومحافظاتهم، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال:“خلال الأسبوعين الأوليين من العام الإيراني الجديد والذي بدأ في 21 مارس/آذار، طلبنا من الناس في الأسبوع الأول البقاء في المنزل، وفي الأسبوع الثاني قمنا بإجراء صارم قليلًا“.

ولا يزال البرلمان الإيراني غير متمكن من عقد جلساته لمناقشة وتمرير الموازنة العامة للبلاد التي قدمها الرئيس حسن روحاني مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى البرلمان مشروع موازنة العام الإيراني المقبل، بقيمة تتجاوز 134 مليار دولار.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أعلن، يوم الجمعة، عن تسجيل 2926 إصابة جديدة و 144 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحفي عرض فيه آخر الإحصاءات عن الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا:“عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 32332، وارتفع عدد المتوفين إلى 2378، وعدد المتعافين إلى 11 ألفًا و133 شخصًا“.