مصر تعتمد أدوية لعلاج كورونا تستخدمها فرنسا (فيديو)

قالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إن مصر اعتمدت أدوية تعالج فيروس كورونا المستجد تعتمدها دولة فرنسا، في علاج مصابيها موضحًة أن هذه الأدوية قديمة وتعالج مرضى الملاريا ونقص المناعة وبعض الأمراض الأخرى.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية في تصريحات متلفزة، أن الوزارة تستخدم تلك الأدوية لأنها جاءت بنتائج إيجابية وتسببت في حالات الشفاء التي تم الإعلان عنها مطالبًة المواطنين بضرورة عدم استخدام هذه الأدوية دون استشارة الطبيب.

وشددّت الوزيرة على أنه يجب الخلط بين استخدام هذه الأدوية والحالة التي تعاني من أعراض كورونا مبينًة أن طريقة الاستخدام لهذه الأدوية لا تتم بنفس الدرجة في كل الحالات.

وتابعت الوزيرة هالة زايد أن هذه الأدوية يجب أن يحصل عليها المرضى في المستشفيات، مشيرًة إلى أن عددًا من المواطنين أقدموا على سحب هذه الأدوية من الصيدليات، ومن هنا يجب التنبيه أنه قبل استخدام هذه الأدوية يجب إجراء تحاليل معينة قبلها لأنه قد ينتج عن استخدامها زيادة إفراز إنزيمات الكبد.

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل البروتوكول العلاجي لكورونا: كل اللي بيتكلموا عليه في فرنسا وأمريكا وأوروبا إحنا بنستخدمه منذ البداية#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/iOrVqo7R3S — MBC مصر (@mbcmasr) March 27, 2020

وأوضحت ”زايد“ أن الحكومة المصرية تعمل على تقليل الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا، حتى تستطيع تتبع المخالطين للمصابين وإجراء الفحوصات لهم.

وأضافت أن منحنى أعداد الإصابات في مصر هو نفسه الذي يتم الإعلان عنه في اليابان وكذلك في حالة أعداد الوفيات.

وأتمت وزيرة الصحة أن الحكومة تعمل على تجنب الوصول إلى ذروة الإصابات ”مرحلة التفشي“ لأن دول العالم تعاني على مستوى مستلزمات الوقاية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق من مساء الجمعة ارتفاع أعداد المصابين بكورونا إلى 536 حالة بعد تسجيل 41 حالة جديدة تضمنت 40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وحالة واحدة لمواطن أمريكي.