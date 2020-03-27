 الصحة المصرية تسجل 41 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا – إرم نيوز‬‎

الصحة المصرية تسجل 41 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

الصحة المصرية تسجل 41 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

المصدر: رباب الشاذلي - إرم نيوز

أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 536 حالة بعد تسجيل 41 حالة جديدة تضمنت 40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وحالة واحدة لمواطن أمريكي .

وكشفت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات الوفيات إلى 30 حالة بعد تسجيل وفاة 6 آخرين، بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

وأضاف البيان، أنه تم خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وذكرت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنها 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.

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