الإمارات تسجل 72 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 405.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية: إن الإصابات المسجلة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، تشمل ”23 إصابة يحمل أصحابها الجنسية الهندية، و8 إصابات لأشخاص من بنغلادش و5 إصابات لكل من بريطانيا، باكستان، لبنان“.

وأضافت الوزارة أنه ”تم تسجيل 4 حالات لمواطنين من الإمارات، وحالتين لكل من النيبال وإثيوبيا“.

كما سجلت 18 إصابة تعود لأشخاص من ”سيريلانكا، الأردن، فلسطين، سوريا، إيران، جزر القمر، الصين، السعودية، غيرغيزستان، البوسنة، صربيا، اليونان، أوروغواي، رومانيا، السويد، جنوب أفريقيا، العراق واليمن“، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، قائلة إنه ”تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقًا، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج“.

كما أعلنت الوزارة ”شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بكورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى“، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء من الفيروس 55 حالة.