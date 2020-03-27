17 وفاة و2069 إصابة جديدة بكورونا في تركيا خلال يوم

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في مؤتمر صحفي أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع، اليوم الجمعة، بـ17 شخصا إلى 92، وأن عدد حالات الإصابة وصل إلى 5698 بعد رصد 2069 حالة إصابة جديدة.

وقال قوجة إن بلاده تحتاج إلى إجراءات أوسع في مواجهة تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن تركيا لديها أكثر من مليون جهاز فحص.

وأوضح قوجة أن تركيا لا تعلن عن أماكن حالات الإصابة؛ درءا لخطر زيادة معدلات انتقال العدوى من خلال تشجيع الناس على الانتقال من المناطق التي فيها معدل إصابة أعلى إلى الأماكن التي توجد فيها إصابات قليلة.