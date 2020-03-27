تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

سجلت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الجمعة، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 235 إصابة.

وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، خلال إيجاز صحفي في إدارة الأزمات، شفاء 16 مصابا ومغادرتهم لمستشفى الأمير حمزة.

وأكد جابر أن الأطباء المعنيين عملوا على التأكد من خلو هؤلاء المصابين من أي آثار للمرض، من خلال إخضاعهم للفحوص المخبرية والصور الطبقية اللازمة، وتقييم وضعهم الصحي بشكل كامل.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكد وزير الصحة أن حالة غالبية المصابين بفيروس كورونا الموجودين بالعزل جيدة ومستقرة، باستثناء 7 مرضى من كبار السن بحاجة إلى عناية شديدة.

وأضاف جابر أن الوزارة بدأت استخدام الدواء الخاص بالملاريا بداية هذا الأسبوع، وفق البروتوكول الطبي المعتمد، مبينا أن هذا الدواء ينتج في الأردن بكميات كبيرة.

وبين أن لجنة الأوبئة ستبحث آلية إخراج المحجور عليهم في الفنادق والسماح لهم بالذهاب إلى منازلهم، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.