مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن العائدين من العمرة والخارج

قررت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، زيادة أيام العزل للمصريين العائدين من العمرة والخارج إلى الضعف، بحيث تصبح 28 يوما بدلا من 14 يوما، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشمل قرار الصحة المصرية، المخالطين للعائدين من الخارج وأسرهم أيضا، وذلك في خطاب رسمي من الوزارة إلى كافة مديريات الشؤون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم، وعمل عزل منزلي لهم ضعف فترة الحضانة.

وشددت الوزارة في بيان لها، على ضرورة الإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبه بها، وذلك بواسطة إرسالها على فاكس الغرفة الوقائية، وفاكس الإدارة العامة للوبائيات والترصد، ومتابعة اكتمال البيانات على النموذج الوبائي والمعملي لاشتباه عدوى الأمراض التنفسية الحادة.

ورفعت الوزارة درجات الاستعداد القصوى في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحي بجميع الموانئ والمرور والمتابعة المستمرة على مستشفيات الحميات والصدر، للتأكد من وجود بوسترات تفيد بتعريف الحالة وطرق الوقاية والدليل الإرشادي للتعامل معها.

وسجلت مصر حتى مساء أمس الخميس، 3 حالات وفاة جديدة، و39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن 495 حالة، و24 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس.