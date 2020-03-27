الفرار من كورونا.. مستشار جونسون يجري خارج مقر رئاسة الحكومة (فيديو)

فر دومينيك كامينغز، كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من مقر رئاسة الحكومة بعد إعلان جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأظهر مقطع فيديو كبير مستشاري جونسون وهو يركض في الشارع حاملا حقيبته بعد أن خرج من مقر رئاسة الحكومة.
لحظة فرار كبير مستشاري #بوريس_جونسون من مقر رئاسة الحكومة البريطانية بعد إعلان جونسون إصابته بـ #فيروس_كورونا#إرم_نيوز #StayHomeSaveLives #COVID19 #BorisJohnson #CoronaVirus pic.twitter.com/fkHfGaDxJy
— إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) March 27, 2020
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن في وقت سابق ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.
وتابع جونسون: ”على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية“.
وقد أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابة رئيس الوزراء.
وقال هانكوك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إنه يعزل نفسه في منزله ويعاني من أعراض متوسطة.