مع تفشي أزمة كورونا.. مواد تعقيم مغشوشة تؤدي إلى الوفاة في إيران

كشفت جامعة طبية في إيران عن تداول منتج كحولي للتعقيم في الأسواق ثبت أنه مغشوش ويؤدي إلى أعراض خطيرة قد تصل إلى الوفاة، وذلك في ظل إقبال الإيرانيين على شراء مواد التعقيم، تفاديا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي يتفشى في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إيرنا“ اليوم الجمعة، عن إدارة الغذاء والدواء لجامعة العلوم الطبية في محافظة آذربيجان الغربية، أن ”هناك مادة كحولية تحمل اسم تجاري (فارس للكحول) تُباع في أسواق المحافظة على أنها مادة إيثانول المستخدمة في التعقيم، ولكن ثبت أنها مادة مغشوشة وخطيرة للغاية“.

وأوضحت الجامعة الطبية أن ”هذا المنتج يزعم أنه يحتوي على 96% من مادة الإيثانول، ولكن بالتحاليل ثبت أن ما يحتويه المنتج هو الميثانول وبنسبة 97%، وهي مادة سامة للغاية تؤدي إلى العمى والوفاة ولا تُستخدم في التعقيم مطلقا“.

وناشدت الجامعة الإيرانية المواطنين بشراء مواد التعقيم من الصيدليات وأن يمتنعوا عن شراء أي منتجات تعقيم كحولية من المتاجر وفق ما نقلت وكالة ”إيرنا“.

ولفت تقرير الوكالة الإيرانية إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة تسمم ما لا يقل عن 21 مواطنا من سكان محافظة آذربيجان الغربية نتيجة استعمال مواد تعقيم مغشوشة فيما توفي 5 من هؤلاء المصابين.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد المعروف طبيا بـ“كوفيد-19″، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور في وقت سابق من اليوم الجمعة عن بلوغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 32 ألفا و332 حالة والوفيات إلى 2378 حتى الآن.