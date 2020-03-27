30 مصابا جديدا بـ“كورونا“ في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسيّة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات المؤكدة 227 حالة، من بين 2045 شخصا خضعوا لتحليل مخبري.

وقالت الوزارة إنها أخضعت 17888 شخصا من الوافدين للحجر الصحي الذاتي، بينهم 8845 شخصا أتموا فترة المراقبة الصحية، و9043 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

ودعت الوزارة، في بيان، المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية الجماعية والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمجابهة انتشار الفيروس، وحماية الأمن الصحي للبلاد.

بدوره، أكد وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، أن تونس ”تجني اليوم نتيجة خرق الحجر الصحي الذاتي في الأسابيع الماضية“، قائلا ”نحن نراهن على وعي المواطن في الالتزام بالحجر الصحي الشامل“.

وأردف: ”لدي أمل كبير بتسجيل نتائج مرموقة مقارنة بالدول الأخرى، فالكثير من المرضى لن يستحقوا عناية خاصة والقليل سيستحقون للإنعاش ونستطيع التكفل بهم“، مضيفا ”اتخذنا الاحتياطات الضرورية ولدينا منظومة أدوية جيدة جدا رغم أن منظومتنا الصحية في أسوأ حالاتها اليوم“.