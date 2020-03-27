فلسطين تسجل7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت في فلسطين سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 91، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الجمعة.

وقال ملحم: ”في قرية بدو التي تخضع للحجر الصحي الكامل أخذت عينات من مائة شخص في القرية صباح اليوم وأظهرت النتائج خمس عينات إيجابية؛ أي مصابة بالفيروس“.

وأضاف بمؤتمر صحفي في رام الله إن الحالات الجديدة في القرية لعدد من الأطفال، من بينهم طفلة عمرها عامان وطفل عمره عشر سنوات، إلى جانب شباب في العشرينات ورجل خمسيني.

وتابع: ”في بيت لحم وفي جميع أنحاء الضفة الغربية أُخذت عينات لنحو 227 من العمال، من بين هذه العينات ظهرت إصابتان، الإصابة الأولى لعامل يعمل في محطة محروقات في عصيون (مستوطنة) والإصابة الثانية لوالدته“.

وسجلت الأراضي الفلسطينية الثلاثاء الماضي، حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لسيدة في الستينيات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غرب مدينة القدس.

وتوقع رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، أمس الخميس أن تكون الأيام القادمة أصعب من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمال القادمين من إسرائيل.