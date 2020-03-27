الصين تسجل أول حالة عدوى محلية بكورونا في 3 أيام

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سجل البر الرئيسي الصيني أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في ثلاثة أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة. وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم الجمعة: إنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الخميس، وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت…