الأردن يعلن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الأردن، اليوم الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 212.

جاء ذلك في إيجاز صحفي مشترك لوزيري الصحة سعد جابر، والإعلام أمجد العضايلة، في المركز الوطني لإدارة الأزمات في العاصمة عمّان.

وأوضح وزير الصحة أن الإصابات الجديدة شملت 26 إصابة في محافظة إربد، و14 إصابة في العاصمة عمّان، و5 إصابات قادمة من الخارج.

واعتبر وزير الصحة أن الارتفاع المفاجئ بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ”مؤشر خطير“.

وأعلن وزير الإعلام في بداية الإيجاز عن قرار بعزل محافظة إربد، الواقعة شمالي المملكة، عن باقي المحافظات، وعزل قصبة إربد وقراها عن باقي مناطق المحافظة، داعيا كافة المخالطين للمصابين للتوجه إلى المستشفيات.

واليوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 3 لعام 2020، والمتضمن تغليظ العقوبات بحق المخالفين للتعليمات الحكومية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.