المغرب.. تسجيل 50 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 50 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 275 حالة.

وأفادت الوزارة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات في المغرب جراء الإصابة بالفيروس إلى 10 حالات.

وأضافت الوزارة ذاته أن عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 8 حالات.

وتحاول المملكة السيطرة على انتشار فيروس كورونا باعتماد إجراءات صارمة، وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية، وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية، ومنع السفر والتنقل بين المدن، وإغلاق المدارس، وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغيرها.