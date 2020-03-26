أفغانستان ستفرج عن 10 آلاف سجين للحد من تفشي كورونا

المصدر: أ ف ب

ستطلق أفغانستان خلال الأيام العشرة المقبلة ما يصل إلى 10 آلاف سجين، في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في هذا البلد الذي يعاني ضعفا في المرافق الصحية بعد أربعة عقود من النزاعات.

وقال المدعي العام الأفغاني فريد حميدي في مؤتمر صحافي إن هذا القرار سيشمل ”النساء والأحداث والمصابين بأمراض خطرة والأشخاص المعتقلين منذ أكثر من 55 سنة“.

وأشار إلى أن التدبير المتخذ بموجب مرسوم رئاسي صدر الخميس ”لا يشمل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الأمن الوطني والدولي“، معتبرا أنه ”قرار مسؤول للحفاظ على صحة السكان“.

ولا ترتبط عمليات الإطلاق هذه بتبادل للسجناء تفاوض الحكومة الأفغانية عليه حاليا مع حركة طالبان في إطار جهود للبدء بمحادثات سلام.