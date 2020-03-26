إيران تعلن فرض الحجر الصحي على جميع المحافظات

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الخميس، فرض الحجر الصحي في جميع المحافظات ومنع أهالي تلك المحافظات من الخروج بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا وقائد قوى الأمن في العاصمة طهران، العميد حسين اشتري، مساء اليوم، إنه ”ووفقا للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، لن نسمح لأحد بالخروج والسفر خارج مدنهم“.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه الصحافة الإيرانية، إن ”على الأشخاص المسافرين خارج مدنهم العودة سريعا، ولن نسمح من الآن لأحد بالخروج من المدن“.

وبين العميد حسين أشتري أن ”قوات الشرطة سيقومون بتطبيق جميع الإجراءات الخاصة بمنع المواطنين من الخروج من مدنهم بدءا من اليوم الخميس، وعلى المسافرين العودة إلى منازلهم فورا“.

وتشير التقارير إلى نحو أربعة ملايين إيراني خرجوا من منازلهم منذ بدء عطلة عيد النيروز التي بدأت في 21 مارس الجاري وأغلبهم من العاصمة طهران وقم وأصفهان.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، عن تسجيل 2389 إصابة جديدة و 157 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت: ”بهذه الإحصائيات ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد الى 29406 والمتوفين الى 2234“.