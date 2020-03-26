السلطات الهولندية تعلن تسجيل 1019 حالة إصابة جديدة بكورونا

قالت سلطات الصحة الهولندية، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 1019 حالة أو 16% ليصل العدد إلى 7431 مصابا.

وقال معهد الصحة الهولندي الوطني في تقريره، اليوم الخميس، بشأن تفشي الفيروس، إن عدد الوفيات ارتفع 78 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 434 شخصا.

وأضاف: ”عدد المرضى في المستشفيات والوفيات سيزيد… إن لم يتم اتخاذ الإجراءات المطبقة (لإبطاء انتشار الفيروس)“.

وتابع: ”قد يعني ذلك أن الإجراءات كان لها تأثير على سرعة انتشار الفيروس“.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعلن ذلك على نحو أكثر دقة بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

وأمرت الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات تباعد اجتماعي، وإغلاق المدارس ومنع التجمعات العامة لعدة أيام منذ منتصف مارس/ آذار.