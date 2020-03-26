التحاليل تؤكد عدم إصابة بابا الفاتيكان بكورونا  

أفاد صحافيان إيطاليان، أن البابا فرنسيس غير مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعه للفحص المطلوب، علما أنه أقام الخميس، القداس الصباحي اليومي في مقر إقامته.

وذكر مراسلا صحيفتي ”ميساجيرو“ و“فاتو كوتيديانو“ في الفاتيكان، أن الحبر الأعظم خضع الأربعاء، للفحص بعدما تأكد في اليوم نفسه إصابة رجل دين يقيم في المكان نفسه منذ أعوام.

واجري هذا الفحص لجميع من يعملون في دار القديسة مارتا، وخصوصا الفريق العامل القريب من البابا، وجاءت نتيجة كل الفحوص سلبية وفق ما أوردت الصحيفتان نقلا عن مصادر داخل الفاتيكان.

لكن هذه المعلومات لم تؤكد رسميا من جانب الفاتيكان الذي لم يعلق على فحص أول اجراه البابا فرنسيس بداية الشهر الجاري، حين ظهرت عليه أعراض إنفلونزا دفعته إلى إلغاء كل أنشطته.

وترأس البابا الخميس القداس الصباحي في الكنيسة الصغيرة في دار القديسة مارتا.

وقال قبل القداس: ”في هذه الأيام الحافلة بالمعاناة، هناك خوف كبير.. الخوف على المسنين الذين يعانون الوحدة في دور العجزة أو في المستشفيات أو في منازلهم، ويجهلون ما يمكن أن يحصل“.

وأضاف: ”خوف من يفتقرون إلى عمل دائم ويفكرون في كيفية اطعام أبنائهم لسد جوعهم؛ خوف أناس كثيرين يخدمون المجتمع ويساهمون راهنا في استمرار المجتمع وقد يصابون بالمرض؛ وأيضا خوف كل منا، فكل منا يدرك خوف الآخر؛ فلنسأل الرب أن يساعدنا في أن نثق (الواحد بالآخر) وأن نسامح ونتجاوز مخاوفنا“.

وأفاد موقع ”فاتيكان اينسايدر“ أن الحبر الأعظم محاط منذ وقت معين بـ“طوق صحي ضد العدوى“ يرافقه في كل تنقلاته. ولم يعد يتناول وجباته في الصالون المشترك لمقر اقامته بل في شقته فيما يتخذ المقربون منه كل الإجراءات الوقائية المطلوبة.