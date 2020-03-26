تونس.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ في تونس، اليوم الخميس، إلى 6 حالات، بعد وفاة امرأة في محافظة تطاوين، جنوب البلاد.

ونقلت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، عن مصدر طبي قوله اليوم الخميس، إنّه تمّ تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، عن طريق عدوى محلية، لدى امرأة في محافظة تطاوين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في تونس إلى 6 حالات.

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل المرأة المصابة بالفيروس منذ يومين إلى قسم العزل الصحي بالمستشفى الجهوي بتطاوين إثر تدهور صحتها، قبل أن تفارق الحياة صباح اليوم.

يذكر أن محافظة تطاوين سجلت حتى الآن 6 إصابات، من بينها 4 حالات لوافدين واثنتين عن طريق العدوى.

وفي السياق، أكد مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة التونسية شكري بن حمودة، صباح اليوم، أن أعدد المصابين بفيروس كورونا سيرتفع بشكل متزايد في المستشفيات خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت وزارة الصحة أنها انتقلت إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع الحالات المشتبه فيها، عبر تكثيف العينات التي يتم تحليلها للتثبت من الإصابة.